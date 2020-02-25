Москва, , 15:21 — REGNUM Конкретные предложения по изменению Конституции, которые будут вынесены на всеобщее голосование, известны только 23% российских граждан. Таковы итоги опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 25 февраля.

Респондентам предложили назвать предлагаемые поправки, при этом можно было дать до пяти ответов. Оказалось, что 9% опрошенных знают о поправке, касающейся регулярной индексации пенсий, 5% знают о предлагаемых изменениях в социальной политике, 4% — об исключении слова «подряд» в формулировке о двух президентских сроках для одного человека.

Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали 77% опрошенных.

По 3% ответили, что знают об инициативах по территориальной целостности РФ, полномочиях президента и правительства, борьбе с бедностью и приоритете Конституции РФ над международным правом.

О предстоящем голосовании осведомлены 79% граждан, 66% — вероятно, примут в нём участие. Не собираются голосовать 11% респондентов, а 23% пока не определились.

Опрос проходил 20 февраля, в нём участвовали 1600 человек — граждане России старше 18 лет.

Читайте также: Точно будут голосовать по поправкам в Конституцию РФ 41% граждан