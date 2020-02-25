Тверь, 25 февраля 2020, 15:06 — REGNUM Благодаря реализации национальных проектов в Тверской области строят детские сады и школы, создаются современные медицинские учреждения, масштабно ремонтируются дороги. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 25 февраля на заседании правительства региона.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что важнейшими направлениями национальных проектов являются демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура. В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами», — отметил Игорь Руденя.
Глава региона напомнил, что ключевой задачей остаётся качественное исполнение всех мероприятий в намеченные сроки.
Всего, напомним, в Тверской области разработан и реализуется 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. В 2019 году объем расходов по исполнению мероприятий нацпроектов составил 8,7 млрд рублей — это седьмое место в Центральном федеральном округе. Так, по нацпроекту «Образование» введена школа в Брусилово в Твери, по проекту «Демография» открыто два новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, более 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера. Капремонт проведён в рамках нацпроекта «Культура» в четырёх сельских ДК. Также в рамках проекта «Жильё и городская среда» благоустроено 56 дворов и 93 общественных пространства, приобретено 79 жилых помещений для расселения около 100 человек из 2,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. В регионе отремонтировано 104 км дорог регионального значения и 35,6 км местных дорог. По проекту «Экология» закуплена новая лесопожарная техника для специализированных учреждений.
В 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области составит 11,9 млрд рублей: 7,6 млрд рублей из федерального бюджета, 4,3 млрд рублей из областного. Так, планируется завершить строительство семи детских садов в Твери, Торжке, Торопецком, Калининском, Лихославльском, Максатихинском районах, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, будут введены в строй спортивные объекты в Сонковском и Калининском районах, заработает 16 модульных ФАПов в 15 муниципалитетах Тверской области и центров амбулаторной онкологической помощи на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева в Твери и Вышневолоцкой ЦРБ. Также в планах благоустройство 26 дворов и 64 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях, расселение граждан из аварийного жилья общей площадью 5,56 тыс. кв. метров. В рамках нацпроекта «Экология» будут проводиться работы по модернизации водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации и водозабора в Кесовой горе.