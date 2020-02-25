Тверь, , 15:06 — REGNUM Благодаря реализации национальных проектов в Тверской области строят детские сады и школы, создаются современные медицинские учреждения, масштабно ремонтируются дороги. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, заявил губернатор Игорь Руденя 25 февраля на заседании правительства региона.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что важнейшими направлениями национальных проектов являются демография, здравоохранение, развитие экономики, инфраструктура, экология и культура. В Тверской области в первую очередь это строительство детских садов и школ, создание современных медицинских учреждений, их ремонт, реновация, создание ФАПов, а также учреждений культуры, ремонт дорог и благоустройство территорий, строительство жилья, модернизация систем водоснабжения, формирование новой системы обращения с отходами», — отметил Игорь Руденя.

Глава региона напомнил, что ключевой задачей остаётся качественное исполнение всех мероприятий в намеченные сроки.

Всего, напомним, в Тверской области разработан и реализуется 51 региональный проект в рамках 11 нацпроектов. В 2019 году объем расходов по исполнению мероприятий нацпроектов составил 8,7 млрд рублей — это седьмое место в Центральном федеральном округе. Так, по нацпроекту «Образование» введена школа в Брусилово в Твери, по проекту «Демография» открыто два новых детских сада в Старицком и Лихославльском районах. По нацпроекту «Здравоохранение» приобретено более 70 единиц оборудования для сердечно-сосудистых центров, более 60 единиц оборудования для областного онкодиспансера. Капремонт проведён в рамках нацпроекта «Культура» в четырёх сельских ДК. Также в рамках проекта «Жильё и городская среда» благоустроено 56 дворов и 93 общественных пространства, приобретено 79 жилых помещений для расселения около 100 человек из 2,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. В регионе отремонтировано 104 км дорог регионального значения и 35,6 км местных дорог. По проекту «Экология» закуплена новая лесопожарная техника для специализированных учреждений.

В 2020 году общий объём финансирования национальных проектов в Тверской области составит 11,9 млрд рублей: 7,6 млрд рублей из федерального бюджета, 4,3 млрд рублей из областного. Так, планируется завершить строительство семи детских садов в Твери, Торжке, Торопецком, Калининском, Лихославльском, Максатихинском районах, школы на 1224 места в микрорайоне «Радужный» в Твери, будут введены в строй спортивные объекты в Сонковском и Калининском районах, заработает 16 модульных ФАПов в 15 муниципалитетах Тверской области и центров амбулаторной онкологической помощи на базе Центра специализированных видов медицинской помощи им. Аваева в Твери и Вышневолоцкой ЦРБ. Также в планах благоустройство 26 дворов и 64 общественных пространств в 38 муниципальных образованиях, расселение граждан из аварийного жилья общей площадью 5,56 тыс. кв. метров. В рамках нацпроекта «Экология» будут проводиться работы по модернизации водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери, реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений канализации и водозабора в Кесовой горе.