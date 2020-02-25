Георгиевск, Ставропольский край, , 14:27 — REGNUM Патрульные автомобили ДПС поэтапно сопровождают транспорт в Георгиевском округе Ставропольского края, на который обрушился сильный ветер. Режим введен на двух участках федеральной трассы — вблизи села Обильного и рядом с селом Новозаведенным, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе краевого управления ГИБДД.

Отмечается, что на эти участки сильный ветер несет пыль и землю с полей, из-за чего видимость ограничена. В Госавтоинспекции подчеркнули, что если до наступления темноты ветер не спадет, будет приниматься решение о полном ограничении движения.

Напомним, ранее МЧС России по Ставрополью объявило экстренное предупреждение, поскольку до 15:00 25 февраля местами в регионе ожидается сильный западный ветер до 30 метров в секунду.

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