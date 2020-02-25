Варшава, , 14:09 — REGNUM Сотрудники польской налоговой службы в Лодзинском воеводстве задержали прибывший с Украины груз четырёх тонн уксусного ангидрида — так называемого прекурсора, который может применяться для производства тяжёлых наркотиков. Как поясняет «Польское радио», само по себе вещество не является запрещённым, но для его перевозки и хранения требуется специальное разрешение, в то время как груз с Украины по документам считался «медицинским маслом».

«Согласно транспортным документам, ёмкости должны были содержать «медицинское масло», привезенное в Польшу с Украины. Отсутствовала необходимая заявка на перевозку в систему дорожного мониторинга грузов SENT и точное определение вида перевозимой жидкости. Лабораторные исследования образцов показали, что это ангидрид уксусной кислоты, прекурсор наркотиков, наличие которого требует обязательной регистрации, в соответствии с положениями закона о противодействии наркомании», — рассказала пресс-секретарь главы Национальной налоговой администрации Анита Веланек.

Поскольку перевозчик, гражданин Украины, не предоставил необходимых документов, груз был конфискован, и в отношении перевозчика было возбуждено уголовное дело за незаконную перевозку наркотического средства. По польскому законодательству, незаконный ввоз на территорию страны, а также хранение или сбыт прекурсоров караются штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет.