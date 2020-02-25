Иваново, , 10:59 — REGNUM Форум школьных уполномоченных по правам ребенка состоится в Иванове 26 февраля — на базе Ивановской государственной медицинской академии, сообщила пресс-служба правительства региона.

Основной темой форума этого года станет «Безопасность детей в современном мире». Участники форума рассмотрят вопросы правовых и практических аспектов работы уполномоченных по правам ребёнка.

Также будут обсуждаться вопросы организации на территории Ивановской области психологической и психиатрической поддержки несовершеннолетних и семей, воспитывающих детей, обеспечения информационной безопасности детей.

«В работе форума примут участие Уполномоченный по правам ребенка в Ивановской области Татьяна Океанская и начальник регионального департамента образования Ольга Антонова», — уточнили в правительстве региона.