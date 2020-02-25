Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Стриптиз к 23 февраля в ординаторской бюро судмедэкспертизы Петербурга привел к кадровым выводам и отстранению на время служебной проверки заведующего отделением судебно-медицинских экспертиз трупов. Об этом ИА REGNUM рассказали 25 февраля в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Как пояснили в ведомстве, по решению председателя комитета по здравоохранению проводится проверка. Для этого из служебной командировки в Великий Новгород 21 февраля был досрочно отозван начальник бюро.

«Руководителю учреждения поручено представить результаты проверки в Комитет по здравоохранению. В настоящее время установлено, что администрация Бюро не согласовывала проведение каких-либо мероприятий в подразделениях и не давала разрешения на присутствие посторонних лиц в учреждении», — пояснили в комитете.

Кроме того, в комздраве отметили, что приказом начальника бюро и правилами внутреннего трудового распорядка доступ посторонних лиц в служебные помещения учреждения и любая фото‑ и видеосъемка без специального разрешения, если она не используется для целей проведения экспертиз, запрещены.

«Для проверки всех обстоятельств произошедшего в Бюро судебно-медицинской экспертизы создана комиссия. Получены письменные объяснения должностных лиц и организаторов мероприятия. Приняты ряд организационных и правовых мер реагирования», — подчеркнули в комитете.

Заведующий отделом судебно-медицинской экспертизы трупов отстранён от исполнения обязанностей заведующего на время проверки.

«Судебно-медицинскому эксперту, которая нарушила приказ по Бюро и в превышение своих полномочий провела в кабинет человека, не являющегося работником учреждения, будет объявлен выговор. Два лаборанта написали заявление об увольнении по собственному желанию», — отметили в пресс-службе.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга подчеркнули, что в рамках проверки будет дана оценка ответственности других работников учреждения, и, в случае нарушений, будет принято решение о применении в отношении них установленных законом мер дисциплинарного воздействия. Кроме того, в адрес охранного предприятия, осуществляющего охрану учреждения, направлена претензия с требованием принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушение пропускного режима.

«Начальник Бюро и Комитет по здравоохранению считают, что избранная организаторами мероприятия форма поздравления работников с государственным праздником и выбор места его проведения недопустимы, противоречат общепринятым этическим принципам, нормам Кодекса чести работника Бюро судебно-медицинской экспертизы и являются проявлением непонимания отдельными сотрудниками Бюро своего долга и социальной ответственности», — подчеркнули в комитете.

С сотрудниками бюро проведены дополнительные разъяснительные и воспитательные мероприятия и приняты меры по соблюдению установленного пропускного режима.

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