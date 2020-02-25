Киев, , 10:31 — REGNUM Практически все граждане Украины, которые находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, остановленного в порту Японии из-за вспышки коронавируса, не собираются возвращаться на родину. Об этом в интервью «Громадському радио» заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко.

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Он уточнил, что на лайнере находились 25 граждан Украины, двое из них сейчас в больнице. Все они — члены экипажа.

«Пока что 24 из них сообщили, что не намерены возвращаться на Украину. Ещё с одним украинцем устанавливается контакт», — сообщил дипломат.

При этом Коваленко добавил, что украинские власти готовы к тому, что мнение людей изменится. В этом случае будут приняты соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные власти Львовской, Тернопольской, Киевской и Полтавской областей заявляли о неготовности этих регионов принять эвакуированных из Китая людей и обеспечить им карантин на две недели в этих регионах. В ряде населенных пунктов страны состоялись акции протеста, в ходе которых произошли столкновения с полицией.

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Так, жители Новых Санжар забросали камнями автобусы, в которых привезли их сограждан на карантин в местный санаторий. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что беспокойство жителей Новых Санжар начали провоцировать «вирусологи» в спортивных костюмах, и пообещал, что «заказчики и организаторы» беспорядков будут наказаны за противоправную деятельность.