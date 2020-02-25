Токио, , 06:47 — REGNUM В Японии умер еще один пассажир туристического лайнера Diamond Princess, став четвертой жертвой коронавируса, сообщает японское ежедневное издание «Асахи симбун».

Умершему больному было 80 лет.

Ранее сообщалось о трех жертвах коронавирусной пневмонии на круизном лайнере: двое мужчина и женщина 80 лет умерли на лайнере, еще одного японца перевели в медицинское учреждение, где он позже скончался.

Напомним, лайнер Diamond Princess находится на карантине в порту японского города Иаокогамы. На его борту более 600 заболевших новой коронавирустной пневмонией.