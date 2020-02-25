Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM Карта опасности по паводку в Казахстане составлена с указанием мест, подверженных риску возникновения чрезвычайной ситуации. Об этом 25 февраля заявил первый заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития республики Каирбек Ускенбаев на заседании правительства.

По его словам, министерство ведет подготовительные работы на участках автомобильных и железных дорог. Министр уточнил, что на железнодорожной сети определен перечень из 673 опасных мест, а на автомобильных дорогах — 464 опасных участка.

Ускенбаев также рассказал о дополнительных мерах подготовки к паводку. В частности, начата работа по очистке от снега труб, дренажных колодцев, вскрытию водоотводных канав, лотков и кюветов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля глава комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер заявил, что «Казгидромет» предсказывает сложную паводковую ситуацию в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях Казахстана.

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