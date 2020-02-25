Париж, , 08:13 — REGNUM Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил о крупном заказе несколько десятков миллионов защитных масок типа FFP2, оснащенных устройством для фильтрации пыли и патогенных микроорганизмов и предназначенных для персонала, контактирующего с больными людьми, сообщает Le Figaro.

Известно, что в конце января аптеки во Франции столкнулись с наплывом клиентов, желающих приобрести маски типа FFP2.

«Хирургические маски из бумаги не обеспечивают достаточно эффективной защиты в случае длительного контакта с зараженным человеком, в частности, потому, что они пропускают нефильтрованный воздух», — отметили в органах здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса остаётся «приоритетом № 1» министерства здравоохранения Франции.

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