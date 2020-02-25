Гуанчжоу, Китай, , 02:02 — REGNUM Южная китайская провинция Гуандун обзавелась 200 базовыми станциями связи пятого поколения 5G во время борьбы с коронавирусом для ускорения связи, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Власти провинции сообщили, что сеть 5G призвана расширить возможности удаленных консультаций между медиками в разных районах страны, что, в свою очередь, должно улучшить и качество лечения больных.

За время вспышки коронавируса в среднем время строительство базовых станций было сокращено с одного месяца до одной недели. Было построено 198 базовых стаций в период с 26 января по 22 февраля, сообщил глава Администрации связи провинции Гуандун Су Шаолинь.

Всего же планируется построить 50 тыс. базовых станций связи пятого поколения в провинции, а их общее число на конец года должно составить 100 тыс. единиц.

Читайте ранее в этом сюжете: В китайском Тяньцзине появится 20 тыс. базовых станций связи 5G