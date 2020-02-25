Тяньцзинь, Китай, , 00:59 — REGNUM В городе центрального подчинения Тяньцзине на севере Китая будет построено 20 тыс. базовых станций 5G до конца текущего года, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Ожидается, что благодаря этим станциям будет обеспечено полное покрытие связью нового поколения в Новом районе «Биньхай» и прочих других зонах развития города. Власти города сфокусируются на строительстве современной инфраструктуры и внедрении 5G-приложений с целью привнесения инноваций в различные сферы промышленности.

В документе, выпущенном муниципальным правительством города сказано, что к концу 2022 года Тяньцзинь должен быть превращен в образец инноваций с завершенной инфраструктурой связи пятого поколения, а также обширным покрытием ею всех высокотехнологичных производств.