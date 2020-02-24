Женева, Швейцария, , 23:10 — REGNUM Комплексные меры Китая по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-2019 позволили за две недели снизить на 80% число новых подтвержденных случаев заболевания. Об этом 24 февраля сообщил журналистам помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард.

Помощник главы ВОЗ отметил, что на момент его приезда в Китай число вновь выявленных случаев заражения вирусом в стране составляло 2 тыс. в день.

«К моменту завершения нашей совместной миссии число новых подтвержденных случаев значительно сократилось. Вчера сообщалось о 409 новых случаях, то есть снижение за две недели составило около 80%», — уточнил Эйлвард.

Напомним, ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что коронавирусная инфекция COVID-2019 является эпидемией, которая наблюдается в различных частях мира. При этом, по его словам, инфекция имеет потенциал перерасти в пандемию.

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