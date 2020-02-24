Алжир, , 21:14 — REGNUM Прокуратура Алжира потребовала приговорить к тюремному сроку известного журналиста Фодиля Бумалу, об этом 24 февраля сообщает Al Arabia.

Корреспондент был арестован в сентябре 2019 года по обвинению в попытке подорвать государственную целостность государства.

Объявление приговора было отложено до 1 марта.

Напомним, акции протеста в Алжире вспыхнули 22 февраля 2019 года после того, как бывший президент страны Абделязиз Бутефлика заявил, что планирует баллотироваться на пятый президентский срок.

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