Додома, , 18:15 — REGNUM Суд Танзании отпустил на свободу журналиста Эрика Кабендера после того, как он признал вину и заплатил штраф. Об этом 24 февраля сообщает Agence France-Presse.

Корреспондент провел в тюрьме около семи месяцев, первоначально его обвиняли в планировании мятежа, однако позднее обвинения были сняты и Кабендера стал обвиняться в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Журналист был вынужден заключить сделку со следствием, что привело его к освобождению после того, как он оплатил часть штрафа. Остальная сумма будет выплачена в рассрочку.

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