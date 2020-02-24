Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM В Екатеринбурге под стражу отправлен основатель приложения для участников митингов Александр Литреев. Постановление о мере пресечения вынес Ленинский райсуд.

Гражданин отправится в СИЗО до 22 апреля. Его подозревают в хранении небольшой партии наркотиков. Он признал свою вину.

Литреев мог бы дожидаться суда не в СИЗО. Но его положение усугубило то, что он не имеет регистрации на территории России и при этом у него есть временный вид на жительство в одном из государств Евросоюза.