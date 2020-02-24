Рига, , 15:54 — REGNUM Автобиографическая книга депутата Европарламента Сандры Калниете «В бальных туфельках по снегам Сибири» вышла на тамильском языке, пишет портал LSM.

Книга была издана индийским издательством Kalachuvadu Publications. Сандра Калниете известный в Латвии своими агрессивными русофобскими и националистическими высказываниями политический деятель.

Эти взгляды органично перекочевали в написанную автором книгу. Интересно, что издание к настоящему моменту переведено на 15 языков мира среди которых: французский, чешский, итальянский, немецкий, фламандский, шведский, английский, албанский, арабский, японский, русский, польский, испанский, финский, итальянский, чешский.

Отчасти неожиданный перевод книжки евродепутата небольшой страны на тамильский язык можно рассматривать как маленький фрагмент большой мозаики информационной войны.