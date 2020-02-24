Ташкент, , 15:55 — REGNUM Законопроект, согласно которому предполагается получать разрешение на видеосъемку и фотографирование граждан, разрабатывается министерством юстиции Узбекистана и его обсуждение продлится до 8 марта 2020 года. Соответствующий проект закона появился 24 февраля на портале для обсуждения проектов нормативно-правовых документов Узбекистана Regulation.gov.uz.

Проект закона является дополнением гражданского кодекса республики. Законопроект предусматривает получение разрешения непосредственно у лица или его законного представителя на осуществление фото и видеосъемки, а также произведение искусства с его участием.

Законопроект также вводит понятие использования результатов съемки, которыми являются его обработка, демонстрация и распространение. Также запрещается использовать изображение умершего без согласия его родителей или супруга и детей. Согласие на съемку может быть получено как письменно, так и устно, в том числе в форме действий, которые выражают согласие на съемку.

Согласно законопроекту согласие на использование изображения получать не нужно, если использование изображения идет на благо общества и государства. Таковым является сообщение об угрозе безопасности государству и обществу, сообщение о лицах, которые объявлены в розыск или находятся пропавшими без вести.

Не нужно получать разрешение на съемку, которая ведется на общественных мероприятиях (концерты, праздники и тому подобное), в общественных местах, а также если целью съемки является зафиксировать общий вид или процесс.

Без разрешения можно использовать изображения государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, и других областей в целях распространения информации, которая представляет общественный интерес. Также не нужно получать разрешение на съемку, если цель съемки заключается в защите прав гражданина или если ведется платная съемка.

В том случае, если не было получено согласие на съемку, то все ее результаты должны подлежать удалению с фото и видеотехники, мобильного телефона, из электронных средств массовой информации, сети интернет и тому подобное.