Вена, , 03:15 — REGNUM Железнодорожное сообщение между Австрией и Италией, ранее отмененное по инициативе австрийских властей, восстановлено. Соответствующую информацию распространила пресс-служба госкомпании «Австрийские федеральные железные дороги» (ÖBB).

«Запрет властей в пункте Бреннер отменен», —говорится в сообщении.

Сообщается также, что информация о возможном заражении коронавирусной пневмонией двух пассажиров, следовавших из Италии в Австрию, не подтвердилась. Опасный вирус в их организмах обнаружен не был.

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