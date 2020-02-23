Донецк, , 16:02 — REGNUM Протесты в Новых Санжарах против расселения на карантин в местном медицинском санатории эвакуированных из Уханя граждан, является результатом политики, которую продолжает президент Украины Владимир Зеленский. Об этом заявил депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков, сообщает 22 февраля Донецкое агентство новостей.

Депутат Народного Совета выразил сомнение в том, что президент Зеленский или его окружение «справятся с толпой таких «онижедетей», ведь те уже почувствовали свою безнаказанность, когда бросались на сотрудников «Беркута», когда жгли людей в Одессе и Мариуполе, когда отправлялись убивать жителей Донбасса».

Народный избранник также отметил, что то отношение, которое в Новых Санжарах по отношению к своим соотечественникам продемонстрировали жители поселка, характерно для средневековья, а не для современной Европы. Он также отметил, что до такого состояния представители украинского общества деградировали за те годы, которые прошли после так называемого майдана.

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Напомним, 20 февраля в поселке городского типа Новые Санжары произошли массовые протесты в связи с намерением решением расселить в местном санатории эвакуированных из Уханя граждан. В частности, в результате протестов пострадали сотрудники правоохранительных органов, а также были выбиты стекла в автобусе с эвакуированными.