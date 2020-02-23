Ижевск, , 14:58 — REGNUM Уполномоченный по защите прав предпринимателей Удмуртии Александр Прасолов после антикоррупционной проверки вновь приступил к своим должностным обязанностям. Он вернулся к работе с 21 февраля.

«Проверку закончили, мне выдали документы, сегодня я приступил к работе», — сообщил бизнес-омбудсмен порталу «Сусанин». Проверка проводилась несколько месяцев.

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Как сообщало ИА REGNUM, проверка стартовала 28 октября 2019 года и должна была продлиться до 29 декабря. Проверялась достоверность и полнота сведений о доходах бизнес-омбудсмена за 2016−2018 годы, а также соблюдение им требований о урегулировании конфликта интересов.

В конце декабря распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова срок проведения проверки был продлен до 26 января. Прасолов отмечал, что причина продления мероприятий ему неизвестна. Он добавил, что у него запрашивают информацию — «денные по декларации», которая оперативно предоставляется.

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Прасолов был назначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей повторно в декабре 2018 года до 2023 года. Первый срок полномочий его на этой должности истек в ноябре 2018 года.

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