Ижевск, , 21:13 — REGNUM Уполномоченный по правам предпринимателей в Удмуртии Александр Прасолов прокомментировал свое временное отстранение от должности, а также дал рекомендации представителям бизнес-сообщества республики.

«К проверке отношусь с пониманием, действия законны. Я привык работать строго в правовом поле, и готов отвечать на все вопросы проверяющих, мной будет предоставлена вся запрошенная информация», — написал он на своей странице в одной из социальных сетей.

При этом он призвал предпринимателей обращаться по любым вопросам и подчеркнул, что будет помогать в силу своих возможностей.

«У меня нет возможности писать официальные письма и обращения в силу ограничений, но вы можете рассчитывать на мою поддержку и участие», — заверил Прасолов.

Он констатировал, что российский частный бизнес работает в очень непростых условиях.

«Только общая сплочённость может обратить внимание власти на проблемы предпринимателей и добиться принятия положительных решений для бизнеса», — заключил временно отстраненный от должности бизнес-омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении Александра Прасолова в период с 28 октября по 29 декабря 2019 года будет проводиться проверка. Будет проверяться достоверность и полнота сведений о доходах за 2016−2018 годы, а также соблюдение им требований об Прасолов был назначен на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей повторно в декабре 2018 года до 2023 года. Впервые срок полномочий его на этой должности истек в ноябре 2018 года. урегулировании конфликта интересов.

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