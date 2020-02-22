Киев, , 12:48 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отправился в поселок Новые Санжары в Полтавской области, где размещены эвакуированные их китайского города Ухань, зараженного коронавирусом, украинские граждане. Об этом сегодня, 22 февраля, сообщает пресс-служба СНБО.

Напомним, что эвакуация украинских граждан и граждан ряда стран их охваченного коронавирусом китайского города Ухань привела к массовым беспорядкам в украинском поселке Новые Санжары, где эвакуированных разместили на карантин.

Местные жители, а также некие провокаторы встретили эвакуированных камнями и горящими покрышками. Только действия украинской полиции спасли эвакуированных от расправы.

При этом в Минздраве Украины заявили, что симптомов заражения коронавирусом у эвакуированных нет. То есть карантин организован для подстраховки.

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что она лично проведет все две недели карантина в санатории в Новых Санжарах, где организован карантин. Однако она лишь непродолжительное время пробыла в санатории, не встречалась там с эвакуированными и спешно вернулась в Киев.

Теперь в Новые Санжары летит секретарь СНБО.

«Данилов подробно ознакомится с ситуацией, сложившейся вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии «Новые Санжары», — сообщает пресс-служба СНБО.