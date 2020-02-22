Ташкент, , 10:44 — REGNUM В центре Ташкента вырублены около 90 деревьев, составлявших небольшую рощу, деревья в ней были высажены в 60-х годах прошлого столетия первым секретарем ЦК компартии Узбекистана Шарафом Рашидовым, который жил в этом месте, передает корреспондент ИА REGNUM.

В посадке деревьев Рашидову помогали народный писатель Камиль Яшен, долгие годы возглавлявший Союз писателей Узбекистана, другие значимые и почтенные люди которые жили в этих домах, специально построенных для руководства компартии и советского правительства, а также для военных.

Роща вырублена в целях ее дальнейшей застройки так называемым элитным жильем, в данной роще жители окрестных домов проводили свой досуг, она давала прохладу и свежий воздух в знойное узбекское лето.

В настоящее время дальнейшая судьба рощи неизвестна, так как никто из властных структур республики пока не дал какого-либо заявления касательно защиты данного исторического места.

Вместе с тем, общественность Ташкента глубоко возмущена случившимся, в соцсетях и некоторых СМИ звучат гневные высказывания в адрес застройщика, а также лиц из исполнительной власти города, которые позволили захватить данное историческое место коммерческой структуре.