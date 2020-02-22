Москва, , 06:17 — REGNUM Извинения должен принести президент Украины Владимир Зеленский в связи с беспорядками в Полтавской области, направленными против размещения в санатории эвакуированных из Китая граждан. Об этом 21 февраля заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала NewsOne.

По мнению парламентария, помимо этого, ответственность за происходящее должны понести и украинские премьер-министр и члены правительства, а также руководитель СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Владимир Зеленский выпустил видеообращение, в котором пообещал разобраться в ситуации в Полтавской области и наказать виновных в беспорядках.

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