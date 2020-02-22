Пекин, , 06:16 — REGNUM Число жертв коронавируса в Китае увеличилось на 109 и достигло 2345 человек. Об этом 22 февраля сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Количество инфицированных граждан в стране увеличилось примерно на 0,5 тыс. и составило 75 891 человек. За сутки из больниц были выписаны 2393 выздоровевших. Общее число выздоровевших превысило 20,6 тыс. человек.

По данным на утро 22 февраля, в провинции Хубэй жертвами коронавируса за сутки стали 106 человек, при общем числе погибших 2250 человек и количестве заболевших 63,4 тыс. человек. Одновременно в провинции зафиксировано 13,4 тыс. выздоровевших — 1,7 тыс. за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 21 февраля, число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2236 человек, более 75,4 тыс. оказались заражены. Выздоровели и были выписаны из больниц 18,2 тыс. человек.

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