Вашингтон, , 01:33 — REGNUM Число выявленных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 на территории США возросло до 34 человек, 21 февраля сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.

Из них 21 человек были эвакуированы из Уханя и лайнера Diamond Princess в японской Йокогаме. Еще 11 заразившихся прибыли в США из-за рубежа, а два оставшихся случая заражения произошли уже непосредственно на территории Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля официальный представитель CDC Нэнси Мессоньер заявила, что американские власти готовятся к возможной пандемии коронавируса на своей территории.

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