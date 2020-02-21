Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM В Екатеринбурге суд постановил изолировать 48-летнюю женщину, которая прилетела на Урал самолётом из Москвы. Она оказалась рядом с гражданином Китая, госпитализированным в связи с подозрением на коронавирус, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Решение вынес Чкаловский райсуд по иску Роспотребнадзора. Женщина будет изолирована в своей квартире. Медики смогут её посещать.

Отметим, изначально горожанка отказалась от медицинского наблюдения и пребывания в квартире. Но затем согласилась. В изоляции она будет до 27 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге принудительно были госпитализированы два ребёнка из одной семьи, вернувшейся 2 февраля из Китая. В добровольном порядке их родители отказались это сделать.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок