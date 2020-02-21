Ухань, Китай, , 17:29 — REGNUM В китайском городе Ухане, остающемся эпицентром коронавируса COVID-2019, будут построены ещё 19 временных больниц, сообщил 21 февраля журналистам вице-мэр города Ху Ябо.

По его словам, после этого в Ухане будет 30 тыс. койкомест во временных больницах.

По информации газеты People's Daily, постройка должна завершиться к 25 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Китая ввели беспрецедентные карантинные и врачебные меры для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019.

На данный момент в Китае заболело коронавирусом 75 тыс. человек, 18 тыс. из них выздоровели, скончались 2236 человек.

Напомним, летальный исход заболевания коронавирусом наблюдается у пожилых людей.

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