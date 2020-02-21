Москва, , 17:26 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР по главе с Игорем Лебедевым обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой изучить высказывания официального представителя Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) Егора Чернова, предложившего сажать за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов считают, что озвученная позиция сотрудника ЦОДД крайне некорректна и недопустима по отношению к автолюбителям и, к тому же, дискредитирует представляемое им ведомство.

В ходе круглого стола Чернов «помимо прочего, усомнился в действенности штрафов как инструмента профилактики нарушений и высказался за конфискацию автомобилей, а также за внедрение системы штрафных баллов и лишение автолюбителей свободы за «некое количество штрафов», отмечают парламентарии.

«Считаем подобные высказывания официального представителя ЦОДД возмутительными и недопустимыми. Просим принять во внимание позицию данного сотрудника ведомства и принять необходимые меры дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от занимаемой должности ввиду того, что озвученные инициативы прямо дискредитируют ЦОДД. При этом сам Егор Чернов явно злоупотребляет служебным положением, выступая даже не от себя лично, а представляя на публичном мероприятии свое ведомство», — говорится в письме на имя Собянина.

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