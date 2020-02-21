Ставрополь, , 16:51 — REGNUM Арсенал незаконно хранящегося оружия начала ХХ века, а также боеприпасы к ним, обнаружили и изъяли полицейские в доме 55-летнего жителя села Кугульта в Грачевском районе Ставрополья. Против мужчины возбуждены три уголовных дела, сообщили ИА REGNUM 21 февраля в пресс-службе МВД России по региону.

Среди изъятого несколько единиц оружия начала ХХ столетия, в том числе винтовка и карабин Мосина, винтовка Маузера, стартовый пистолет Шпагина, в конструкцию которого добавлен самодельный ствол для стрельбы кустарными патронами, а также обрез охотничьего ружья, составные части гладкоствольного и иного оружия. Кроме того, оперативники обнаружили более 150 патронов разного калибра и кавалерийскую шашку.

По заключению экспертизы, большая часть изъятого арсенала признана пригодной для стрельбы. Сам подозреваемый рассказал, что часть оружия и боеприпасов он нашел, а остальное осталась от покойного деда.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела о незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов, незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия и незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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