Ставрополь, , 09:41 — REGNUM Порядка 260 единиц оружия, пригодного для стрельбы, и боеприпасов обнаружили оперативники в ходе обысков в домах жителя города Ставрополя. Также у мужчины изъято наркотическое средство марихуана, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе регионального МВД.

Перед этим полицейские и сотрудники ФСБ установили, что злоумышленник незаконно хранит оружие и боеприпасы. Поймать мужчину с поличным удалось в ходе организованных силовиками оперативных закупок с участием фиктивных покупателей.

Торговца оружием для дальнейшего разбирательства доставили в городской отдел внутренних дел. После было проведено семь обысков по нескольким местам жительства задержанного. В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и наркотиков.

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