Варшава, , 15:36 — REGNUM В 2019 году работающие в Польше граждане Украины потратили вдвое больше денег, чем в 2018, при этом объём переводов денег из Польши на Украину не увеличился. Об этом сообщает «Польское радио» со ссылкой на аналитический департамент Международной компании аутстаффинга Gremi personal, который, в свою очередь, ссылается на данные Главного статистического управления Польши (GUS).

Работники с Украины в 2019 году потратили в Польше 2,14 млрд долларов, что более чем в два раза превышает показатель 2018 года — 1,05 млрд.

«Если ориентироваться на официальные данные Национального банка Украины, то украинцы перечислили из Польши на Украину в 2019 году — 3,8 млрд долларов, а в 2018 году — 3,6 млрд долларов. То есть мы видим стремительный рост в два раза расходов украинцев именно на территории Польши, тогда как переводы на Украину почти не выросли.

Это негативная тенденция для экономики Украины. Она страдает не только от недостатка рабочей силы, но и от того, что украинцы всё больше предпочитают польские товары, а не увеличивают перевод денег на Украину, где бы они расходовались на приобретение товаров украинских производителей», — говорит владелец Gremi personal Евгений Кириченко.

Аутстаффингом или лизингом персонала называют временное предоставление работников одной компании другой для выполнения каких-либо работ.