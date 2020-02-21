Подгорица, , 14:48 — REGNUM Правительство Черногории рассматривает несколько объектов, где можно размещать людей на карантин в случае распространения коронавируса или другого массового заболевания, сообщает национальный вещатель RTCG.

Одним из таких объектов могут стать бывшие воинские казармы недалеко от приморского города Улцинь на юге страны.

«План действий в чрезвычайных ситуациях, которые разрабатываются в случае серьезной болезни или притока потенциально инфицированных людей, затрагивает несколько мест по всей стране», — говорится в заявлении министерства здравоохранения.

При этом риск распространения коронавирусной инфекции в Черногории считается низким.

В настоящее время на карантине находятся 46 человек.