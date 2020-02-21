Москва, , 12:25 — REGNUM Рост промышленного производства привёл к общему экономическому оживлению и росту зарплат в России в начале 2020 года. Об этом 21 февраля заявил руководитель Аналитического центра финансовых исследований НИФИ Министерства финансов РФ Игорь Варьяш в эфире телеканала «Россия 24».

«Конечно, это рост производства. Мы видим по данным января Росстата, что рост составляет больше 1%. Наши расчёты показывают ещё больший рост, прежде всего в обрабатывающей промышленности. А это очень важный фактор. Дело в том, что у нас до сих пор обрабатывающая промышленность сильно отставала по темпам роста от сельского хозяйства, ВПК», — заявил Варьяш.

По данным Минэкономразвития, обрабатывающая промышленность стала драйвером экономики как в 2019-м, так в 2020 году. В частности, добыча нефти и газа показала нулевую динамику в январе и 2,5% по итогам года. В то же время химический комплекс вырос на 3,5% в январе и 5% по итогам года, а машиностроение — более чем на 5% по обоим показателям. Пищевая промышленность в январе показала рост свыше 9,2%.

Между тем номинальные выплаты зарплат по итогам 2019 года выросли на 7,5%, а в реальном выражении, с поправкой на инфляцию — на 2,9%.

По данным Росстата, резкий скачок заработной платы зафиксирован Росстатом в декабре 2019 года — прибавка составила сразу 34%. Тогда средненачисленная зарплата в России превысила 62 тыс. рублей до вычета подоходного налога, такой рост связан с выплатами премий и поощрений. В среднем работники получали в 2019 году почти 47,5 тыс. рублей в месяц до вычета НДФЛ, что на 7,5% больше, чем было в 2018 году.