Токио, , 07:39 — REGNUM Девять стран призвали своих граждан воздержаться от поездок в Японию из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава японского МИД Тосимицу Мотэги на пресс-конференции, сообщает агентство Kyodo.

По его словам, с соответствующим призывом выступили Бутан, Израиль, Кирибати, Самоа, Соломоновы Острова, Таиланд, Тонга и Микронезия. Также своих граждан предупредили об опасности поездок в Японию власти США и Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Япония занимает второе место по числу зараженных коронавирусом. Большая часть инфицированных — 634 человека — была выявлена на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту города Йокогама.

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