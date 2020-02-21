Абакан, , 07:10 — REGNUM Штабная тренировка по борьбе с паводком прошла 20 февраля в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управление по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В тренировке приняли участие муниципальные образования.

Согласно легенде, гидрологическая обстановка в Хакасии резко ухудшилась 23−24 мая. Начались обильные дожди, температура воздуха достигла +25 градусов, в горах продолжилось активное снеготаяние. В результате уровень воды на реке Абакан и её притоках, реке Таштып критически повысился. В зону риска и подтоплений попали города Абаза, Абакан, а также Аскизский, Алтайский, Таштыпский и Усть-Абаканский районы. Возникла опасность перелива воды через дамбы.

Для ликвидации ЧС направили аварийно-спасательные формирования, создали оперативный штаб. Людей из подтопленных зон эвакуировали в пункты временного размещения.

По словам начальника управления по ГО, ЧС и ПБ Хакасии Николая Старкова, готовность муниципалитетов к возможным угрозам в сезон половодья проверяется ежегодно.

«Со следующей недели к работе приступит межведомственная комиссия по оценке готовности городов и районов к реагированию на природные пожары и паводок», — подчеркнул Старков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае не исключают, что с наступлением весны регион накроет мощным наводнением.

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