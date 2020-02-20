Барнаул, , 11:29 — REGNUM В Алтайском крае, жители которого страдают из-за непрекращающихся снегопадов, не исключают, что с наступлением весны регион накроет мощным наводнением. Предварительный прогноз об этом был озвучен накануне, 19 февраля, в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Как сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова начальника Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, практически повсеместно запасы снега на Алтае в 1,5 — 2,7 раза превышают среднемноголетние показатели.

«При неблагоприятных погодных условиях запасы еще могут увеличиваться на протяжении 4 — 5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и обильных осадков», — пояснил синоптик.

По его предположению, «один резкий заток аномального тепла с сильными жидкими осадками во второй половине марта может легко спровоцировать процесс формирования паводка по образцу 2018 года».

Вместе с тем, судя по замечаниям, высказанным начальником Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Александром Макаровым, далеко не все муниципалитеты готовы к такому сценарию. В частности, он обратил внимание на недостаточный размер резервных фондов, подготовку недостаточного количества мест в пунктах временного размещения людей и некоторые другие недочеты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае с короткими перерывами идут уже больше месяца, истощив и без того скудные муниципальные бюджеты. Качество снегоуборочных работ неоднократно становилось предметом нареканий в адрес властей все уровней.

Ранее Александр Люцигер, исходя из многолетних наблюдений, предположил, что паводок в регионе может пойти по образу 2017 года. Тогда под подтопление должны были попасть 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта и более 15 тысяч жилых домов, но вопреки опасениям местных властей и спасателей, паводок не принёс региону существенных бедствий.

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