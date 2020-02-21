Токио, , 06:26 — REGNUM Третья группа пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в порту Йокогамы в Японии, начала сходить на берег, передает телеканал TBS.

Ожидается, что за 21 февраля судно покинут около 450 человек. Экипаж лайнера пока остается на борту. В настоящее время японские власти решают вопрос об их дальнейшем местонахождении с компанией, владеющей судном.

Как сообщало ИА REGNUM, за два дня лайнер Diamond Princess покинули 717 пассажиров. Им разрешили покинуть судно после получения отрицательных результатов анализов на заражение коронавирусом нового типа.

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