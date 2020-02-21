Пекин, , 05:39 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае выявлено 889 новых случаев заражения коронавирусом и 118 смертей от опасной инфекции, сообщили 21 февраля в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Среди всех умерших 115 приходится на провинцию Хубэй и по одной смерти на город центрального подчинения Чунцин, а также провинции Чжэцзян и Юньнань. Еще 1614 человек находятся под подозрением на заражение. 2109 человек были выписаны из больниц 20 февраля в связи с выздоровлением. В то же время число находящихся в критическом и тяжелом состоянии пациентов увеличилось на 231 до 11 633.

Общее число заразившихся вирусом на материковой части Китая выросло до 75 456 человек, а число погибших составило 2236. Прядка 5200 человек находятся под подозрением на заражение. Всего же 18 264 человека выздоровели, победив инфекцию.