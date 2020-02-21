Новосибирск, , 04:57 — REGNUM Прокуратура начала свою проверку в Новосибирском доме ветеранов. Ведомство выясняет «законность оказания услуг», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«К прокурорской проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, Росздравнадзора и министерства труда и социального развития Новосибирской области, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области. — В ходе проверки будет дана оценка законности предоставления учреждением социальных услуг, оказания проживающим гражданам медицинской помощи и соблюдения санитарных требований».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что после того, как находящиеся в доме ветеранов постояльцы и волонтеры сообщили об издевательствах, министерство труда и социального развития области уволило руководителя Новосибирского дома ветеранов. В учреждении идут проверки.