Ухань, Китай, , 03:58 — REGNUM Пять станций сортировки гуманитарных поставок в китайской провинции Хубэй в центральной части страны получили 1500 тонн грузов со всей Поднебесной, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

В число поставок входит пищевые продукты, защитные средства, одеяла и одежда, а также прочие вещи первой необходимости и ежедневного пользования. Транспортный департамент провинции продолжит осуществлять политику бесперебойных поставок грузов, сообщил его глава Чжу Ханьцяо.

Напомним, что в провинции Хубэй, ставшей эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае создано пять станций сортировки гуманитарных грузов в городах Ухань, Эчжоу и Синъян. Первая партия грузов пришла в регион 4 февраля.