Нанкин, Китай, , 03:48 — REGNUM Китайское судно отслеживания космических аппаратов «Юаньван-5» вышло в Тихий океан из порта в восточной провинции Цзянсу с мониторинговой миссией, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Данный выход стал первым для судна в 2020 году. Еще до конца празднования Китайского Нового года, члены команды были собраны вместе и прошли карантин, прежде чем приступить к выполнению задания, дабы гарантировать их полное здоровье в связи с эпидемией нового коронавируса в стране.

Отметим, что корабль «Юаньван-5» является специализированных судном отслеживания космических аппаратов на высокой, средней и низкой орбите Земли. Корабль осуществил 63 миссии в море. На его счету слежение за отправкой лунных миссий «Чнанъэ» и навигационных спутников BeiDou без единого промаха.