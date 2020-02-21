Шанхай, Китай, , 03:41 — REGNUM Шанхайские ученые медики разработали новый и самый быстрый в мире тестовый набор для выявления коронавируса, сообщает 20 февраля агентство Синьхуа.

Набор был разработан командой ученых под руководством профессора Шанхайского госпиталя и члена Китайской академии наук Гэ Цзюньбо при участии научно-технической фирмы из провинции Цзянсу, а также экспертов из ряда госпиталей. Он способен выявлять диагноз всего за 10 минут на основе анализа нуклеиновых кислот в крови пациентов.

Набор был испытан в клинических условиях на 310 пациентах в Шанхае, Чунцине и провинции Цзянсу. Рекордный по скорости тест занял всего около минуты. Таким образом, новый тест может положить начало серьезным изменениям в сфере профилактики и борьбы с эпидемией нового коронавируса.