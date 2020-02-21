Шанхай, Китай, , 01:21 — REGNUM В Шанхае более 91 тыс. уличных торговцев или 37,2% от их общего числа возобновили свою работу, сообщает агентство Синьхуа.

В этом финансовом хабе Китая насчитывается в обще сложности 245 тыс. уличных торговых точек, сообщил глава местного бюро городского управления и правоприменения Сюй Чжиху. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Шанхая предпринял ряд жестких мер в общественной сфере, отметил Сюй, включая закрытие торговых точек. Теперь же, постепенно, работа и жизнь в городе приходит в норму.

Отметим, что в Шанхае всего насчитывается более 330 случаев заражения новым коронавирусом, из которых мужчин несколько больше женщин. Возраст заболевших — от семи месяцев до 88 лет.