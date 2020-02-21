Рига, , 00:06 — REGNUM Национальная служба здоровья (НСЗ) Латвии совместно с представителями Ассоциации семейных врачей и Министерством здравоохранения приняли решение о проведение независимого аудита системы е-здоровье, пишет портал LSM.

ИА REGNUM уже сообщало о самом продолжительном сбое е-здоровья — единой электронной платформы обмена информацией между врачами и лечащими учреждениями, пациентами и аптеками, в начале этой недели.

До проведения аудита разработка новых функций платформы приостановлена. В данный момент поддержкой системы заняты только три IT специалиста НСЗ. Всего на разработку системы Латвией уже было затрачено 14,5 млн евро и в ближайшие три года планировалось инвестировать ещё пять.

Представители двух Ассоциаций — сельских и семейных врачей Латвии предложили отказаться от использования существующей платформы е-здоровья, признав её неработоспособной. Ранее е-здоровье остро критиковала и действующий министр здравоохранения Илзе Винкеле.