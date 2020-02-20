Пекин, , 18:59 — REGNUM В первое плавание в акваторию Тихого океана из порта в восточно-китайской провинции Цзянсу отправилось специализированное судно для слежения за космическими полетами «Юаньван-5», сообщает 20 февраля Синьхуа.

Особенностью нынешнего рейса стал карантин, в который по прибытии на корабль прямо на его борту была помещена его команда, чтобы не допустить распространения эпидемии в ходе выполнения задачи.

В связи с этим капитан «Юанвэн-5» Лю Цзяньфэй уверен в успехе предстоящей миссии. К настоящему времени корабль уже более 60 раз успешно выполнял подобные задания по мониторингу космических полетов кораблей «Шэньчжоу», зондов «Чанъэ» и спутников «Бэйдоу».