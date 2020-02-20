Москва, , 14:21 — REGNUM Для повышения заработных плат в России создана целая программа, поэтому невозможно ожидать сиюминутного результата. Об этом 20 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, с каждым отдельным случаем низкой пенсии или заработной платы необходимо разбираться отдельно, так как есть нюансы. Песков также не считает провокацией вопрос Владимиру Путину о том, как прожить на 10,8 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга Анатолию Собчаку. После церемонии глава государства подошел к группе жителей города, которая стояла рядом. Одна из женщин спросила главу государства, как можно прожить на 10,8 тыс. рублей в месяц.

Читайте также: Путин заявил, что получает не самую большую зарплату в РФ