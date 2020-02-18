Москва, , 21:36 — REGNUM Ограничения на въезд в Россию для граждан Китая введены в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в этой стране, следует из решения оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции.

Как говорится в сообщении, ограничительные меры предприняты «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России, а также в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР».

Напомним, ранее оперативный штаб при правительстве принял решение о введении с 20 февраля запрета для граждан КНР на въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.

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