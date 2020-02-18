Петропавловск-Камчатский, , 06:37 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин подписал постановление, обязывающее всех чиновников краевого правительства носить на груди специальные серебряные знаки. Знаки будут символизировать принадлежность к органам власти.

Читайте также: Камчатке не хватает почти 7 тыс. квалифицированных специалистов

Как сообщило ИА «Кам 24», знак будет выполнен в виде герба Камчатского края.

«Лацканный знак подчеркивает принадлежность должностного лица к исполнительным органам государственной власти Камчатского края и предназначен для повседневного ношения на левой стороне одежды или на галстуке — в 7 см от нижнего узла галстука», — говорится в постановлении губернатора Камчатки.

Знаки предписано носить постоянно всем чиновникам правительства Камчатки, руководителям краевых агентств. Отдельно в постановлении прописано, что серебряный нагрудный знак должен носить пресс-секретарь губернатора.

Также в документе говорится, что знаки будет выдавать сам губернатор либо его доверенное лице вместе с удостоверением при приёме на работу. Если же чиновник потеряет знак, то дубликата он не получит. А вот если чиновник уволится, то знак он может оставить себе на память.

Знак будет выполнен из серебра в виде четырехугольного щита размером 1,5 на 1,2 см.

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатке не хватает почти 7 тыс. квалифицированных специалистов. Региону не хватает инженеров, врачей, строителей, учителей, моряков. Зато на Камчатке в избытке чиновников и силовиков — каждый 66-й житель региона.